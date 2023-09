Avis défavorable pour l’extension de la zone commerciale d’Aouste-sur-Sye

La majorité absolue n’a pas été atteinte lors de l’examen en commission départementale d’aménagement commercial.

Trois votes pour, deux abstentions, et deux votes contre. Voilà le résultat du vote relatif au projet d’extension de l’ensemble commercial du Val de Drôme, sur la zone du Mivoie à Aouste-sur-Sye. Ce vote s’est déroulé lors d’une séance de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) à la préfecture de Valence jeudi 14 septembre. Le porteur de projet, la SCI Loyal, souhaite en effet agrandir le bâtiment actuel du But pour y installer quatre nouvelles « cellules commerciales », c’est-à-dire quatre magasins d’une surface comprise entre 203 et 331 m² : une célèbre enseigne de surgelés, un magasin de décoration et d’art de la table, un cuisiniste et une marque de poêle et de cheminée.

« Les débats ont été houleux...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023