Détresse agricole

La députée Nupes Marie Pochon s’est déplacée chez des agriculteurs de la vallée.

Sécheresse, grêle, hausse des matières premières… Voilà, entre autres, les fléaux auxquels doivent faire face les agriculteurs, et cela depuis plusieurs années. Résultat : une profonde détresse et une sourde colère.

Afin de réfléchir aux solutions à très court terme et à long terme, la députée de la circonscription, Marie Pochon (Nupes), s’est rendue dans deux exploitations de la vallée, à Aouste-sur-Sye et Autichamp. Elle était accompagnée par trois représentants de la Mutualité sociale agricole (MSA, la sécurité sociale pour les agriculteurs) : Nadine Coursin, directrice adjointe ; Guy Peran, président du comité départemental ; et Jean-Clément Mucchieli, 1er vice-président.

« Je suis dans le désespoir, laisse éclater une agricultrice, en refoulant ses larmes. On en est à la cinquième génération sur notre ferme, je ne suis pas sûre qu’il y en ait une sixième. »...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023