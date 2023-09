Les fripes investissent la rue Branly

Une première réussie pour la friperie éphémère du Bourg en fête.

Plusieurs stands s’étaient installés rue Edouard-Branly, dans la matinée du samedi 9 septembre, pour la toute première friperie éphémère organisée par l’association Le Bourg en fête. Plus de 200 personnes sont venues chiner dans un large choix de vêtements et d’accessoires de seconde main, proposés par des particuliers et des membres de l’association.

L’enseigne Dégaine ta frip, située rue Archinard, avait également monté son stand. Le concept de l’événement a été décrit par Jocelyn, président de l’association Le Bourg en fête : « Le principe est de proposer une sélection de vêtements de seconde main à la mode à un prix de base négociable. » Bien qu’il s’agisse d’articles d’occasion, un seuil minimum de qualité est exigé puisque tous les produits proposés doivent être propres, lavés et en bon état.

Le Bourg en fête compte bien, au printemps, réitérer ce type d’événement très en vogue : « Nous avons reçu près de 1 200 articles issus de dons de particuliers. Je les remercie très chaleureusement ainsi que les commerçants qui nous ont soutenus en participant au financement des flyers », explique Jocelyn.

L’ambitieuse association organisera, le 7 octobre, une brocante qui, en cas de succès, deviendra un événement mensuel récurrent.

Aurélien Charle

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023