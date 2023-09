La mairie réfléchit à reprendre en direct la compétence des foires et marchés

La question a été abordée lors du conseil municipal de rentrée, tout comme - encore une fois - celle de l’irrigation.

Les conseillers municipaux crestois ont fait leur rentrée le vendredi 8 septembre à 20h30, lors du conseil municipal qui s’est déroulé à la mairie, salle Max-Tabardel. Cette séance a démarré avec une présentation du rapport d’activités 2022 des services de la Ville par Stéphanie Karcher, première adjointe. Elle a décliné les quatre « mots clés » qui définissent l’action de ces services : « proximité, polyvalence, mutualisation et ouverture ». Avant de s’attarder sur quelques chiffres ou points précis : 40 % d’appels en plus auprès de la police municipale, « l’amplitude d’ouverture exceptionnelle » de l’accueil en mairie, avec 53 heures par semaine, les 15 400 m² de voiries entretenues par les services techniques… Une présentation à l’issue de laquelle la conseillère municipale d’opposition Dominique Marcon a loué l’action des services « pour leur disponibilité et leur professionnalisme », et qui démontre « le besoin actuel en service public ».

Les discussions se sont ensuite animées lorsque le rapport d’activité du Syndicat d’irrigation drômois (SID) pour l’année 2022 a été évoqué...

Article publié dans Le Crestois du 15 septembre 2023

À consulter : le rapport d’activités 2022 des services de la Ville