Le Foyer restaurant Louise Vallon a 50 ans !

Pour l’occasion, une journée festive était offerte par la Ville à ses aînés.

Ce sont finalement 335 aînés qui ont répondu à l’invitation de la mairie pour participer à un repas festif, le jeudi 31 août à midi, dans la cour de l’école Royannez. Et c’était parfait : le temps était ensoleillé, mais pas trop chaud, et les platanes permettaient de rester à l’ombre, le repas était copieux, avec fromage et double dessert, bien servi, entre autres, par des membres du centre communal d’action sociale (CCAS) et de la mairie...

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023