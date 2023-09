Plus de cent structures pour les 25 ans du Forum des assos

Toute l’offre associative crestoise était réunie pour cette rentrée.

La vitalité du tissu associatif de la vallée et de la ville de Crest n’est plus à démontrer. Mais s’il le fallait encore, le Forum des associations, organisé dimanche 3 septembre, l’a prouvé encore une fois. Au total, ce sont 113 structures qui étaient représentées : 54 à l’Espace Soubeyran, 35 autres dans les locaux de Cres’actif et 24 clubs sportifs à l’intérieur du gymnase Soubeyran. Bref, de quoi découvrir la ville et ses multiples activités culturelles, sportives, sociales et autres.

Ce cru 2023, inauguré en bonne et due forme par le maire Hervé Mariton à dix heures du matin, marque les 25 ans de son existence à Crest...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023