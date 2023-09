Alerte violette pour l’ambroisie

Cette plante invasive se développe.

La Drôme fait partie des départements les plus touchés par l’ambroisie, plante invasive et extrêmement allergène, importée des États-unis en même temps que le trèfle violet au XIXe siècle. Et la fin de l’été est le moment où les pollens se libèrent, ce qui provoque de fortes allergies chez 3% de la population française, et près de 20% dans notre région. D’après une carte du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), une partie du département est actuellement classé een violet, le plus haut niveau d’alerte, en ce qui concerne la prolifération des graines...

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023