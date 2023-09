Dans la vallée, les Restos du coeur tirent aussi la langue

Confrontée à la hausse de la pauvreté et de l’inflation, l’association créée par Coluche va devoir réduire le nombre de ses bénéficiaires.

« Cet été, nous avons déjà distribué près de 30% de repas de plus que l’année dernière… Et la campagne se termine fin octobre », constate tristement Nathalie Martin, coresponsable du centre de distribution crestois des Restos du coeur, installé à l’ancien gymnase Chareyre, près de l’hôpital. Dimanche 3 septembre, le président de l’association caritative créée par Coluche en 1985, Patrice Douret, a tiré la sonnette d’alarme lors d’une interview donnée au journal de vingt heures de TF1. Selon lui, si rien ne change, les Restos pourraient mettre la clé sous la porte d’ici trois ans… Confrontée à une hausse constante du nombre de bénéficiaires (1,3 million en 2023, 200 000 de plus qu’en 2022) et à une « augmentation de ses coûts de fonctionnement » causée par l’inflation (la structure ne vit pas que de dons et achète elle-même une partie des produits distribués), l’association n’arrive plus à joindre les deux bouts.

Malheureusement, ce froid constat, qui illustre clairement la montée de la pauvreté en France, n’échappe pas à l’analyse locale. « Cet hiver, nous avons accueilli 14% de personnes en plus par rapport à l’hiver 2021/2022, soit deux cents familles, poursuit Nathalie Martin. La hausse est constante. » Le profil des bénéficiaires reste majoritairement des personnes seules, titulaires de petites retraites ou familles monoparentales. Comme tous les centres français, les Restos du coeur de Crest vont devoir, la mort dans l’âme, réduire le nombre de bénéficiaires et le nombre de denrées distribuées. Et donc éconduire des candidats… « C’est bien sûr pour nous extrêmement dur, se désole-t-elle. Notre ADN, c’est d’aider un maximum, c’est donc difficilement supportable. C’est compliqué pour tout le monde mais surtout pour ceux qui ne pourront pas bénéficier de la distribution. Nous espérons tous que ce coup de gueule aura des répercussions sérieuses. »

PROCHAINE COLLECTE EN OCTOBRE

À la suite des annonces de Patrice Douret, un élan de générosité pour venir en aide aux Restos s’est manifesté. Bernard Arnault, président-directeur-général du groupe de luxe LVMH, a par exemple annoncé le versement d’un don de dix millions d’euros à l’association. « Ces dons sont très généreux, mais ils restent ponctuels. Nous sommes inquiets pour la pérennité de l’association et les années qui suivent », commente Nathalie Martin. Heureusement, le comité local ne rognera pas sur les activités qu’il propose déjà : aide aux devoirs, coiffure, séjours de vacances, micro-crédit, cours de français…

Dans ce contexte, la prochaine collecte, qui se déroulera à Crest et environs le vendredi 6 et samedi 7 octobre sera « cruciale », annonce Nathalie Martin, qui tient à remercier tous les donateurs. Elle rappelle également qu’il est possible de venir toute l’année étudier l’éligibilité de son inscription aux Restos en se rendant dans les locaux de l’association les jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14 heures à 16h30, ou en laissant un message sur le répondeur du 04 75 76 82 12.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023