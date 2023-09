« L’eau, notre patrimoine naturel »

Rencontre publique en bord de Drôme, le samedi 16 septembre de 15 à 18 heures, à Crest.

Cet événement a été inscrit au programme des prochaines Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023. L’objet de cette rencontre en bord de Drôme à Crest est de présenter de l’information objective et des faits, pour que chacun.e puisse comprendre les enjeux et parler en connaissance de cause de ce sujet sensible. Dans un contexte où le lien au vivant et aux ressources naturelles revêt une importance capitale, il est plus que jamais nécessaire pour les citoyens d’être informés précisément et objectivement sur les enjeux de l’eau, bien commun vivant précieux et qu’il faut plus que jamais préserver, ici et ailleurs.

UN FORMAT CONVIVIAL ET DYNAMIQUE

Miniconférences, témoignages et ateliers ludiques seront proposés sous forme d’espaces thématiques entre lesquels chacun pourra choisir de déambuler librement. Chaque atelier durera trente minutes et sera renouvelé plusieurs fois dans l’après-midi, pour permettre aux visiteurs d’assister à tout ou partie des présentations. Pour découvrir l’intégralité des présentations, prévoir deux heures. Chaque présentation sera suivie d’une discussion ouverte avec les participants. Le jeune public et les familles n’ont pas été oubliés et trouveront des animations spécifiques, notamment un atelier de « land art » (un courant artistique qui utilise la nature comme matériau).

QUATRE SUJETS D’ACTUALITÉ

• Les ressources et les usages de l’eau dans notre vallée : sur la base des travaux du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) et de la Commission locale de l’eau, animation par Frédéric Tron.

• Les formes de gestion de l’eau potable : régie publique ou gestion déléguée à des entreprises privées, animation par Olivier Gros.

• La tarification progressive de l’eau, animation par Martine Maurer et Nicolas Sizaret, avec le témoignage de Daniel Gilles, conseiller départemental et ancien maire de Saoû. Ce stand proposera également un « conseil municipal de l’eau » où les participants pourront participer à une simulation de nouvelle tarification, et découvrir en temps réel quelles en seraient les conséquences sur leurs factures d’eau.

• Donner une personnalité juridique aux rivières ? Animation par Dominique Mansuy.

INFOS PRATIQUES

Quand ? Samedi 16 septembre 2023 de 15 à 18 heures.

Où ? En plein air à Crest, en bord de Drôme, quai Reynier, en contrebas des Gens Sérieux.

Pour qui ? Tous publics, y compris les familles au complet auxquelles un stand est réservé !!

Et s'il pleut ? Repli Espace Soubeyran, salle Coloriage.

Nicolas Sizaret, conseiller

municipal d’opposition à Crest et conseiller communautaire

Communiqué publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023