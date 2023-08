Rien n’est acquis pour l’ouverture d’une classe à Vercheny

Il y aura bien une quatrième classe cette année, mais de manière « exceptionnelle ».

C’est la douche froide pour l’équipe éducative et les parents d’élèves de l’école primaire Antoine Barnave de Vercheny. La mairie, les professeurs des écoles ainsi que les parents d’élèves demandent depuis plusieurs années déjà l’ouverture d’une classe en plus au vu des effectifs chargés et du profil atypique de l’école : en effet, une vingtaine d’élèves de l’établissement sont résidents du village d’enfants de la Fondation Ardouvin de Vercheny, dont certains d’entre eux présentent des difficultés d’apprentissage...

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023