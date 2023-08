Paris 2024 : le Département lance une grande collecte des archives du sport

Communiqué du Département de la Drôme.

Dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux 2024 du Département, les Archives départementales lancent une opération de collecte des archives du sport auprès des structures sportives et des particuliers drômois.

Parce qu’elles racontent la pratique d’un sport, d’un événement ou l’évolution des pratiques, les archives font l’histoire du sport ! Pour préserver cette histoire et faire connaître ces documents au grand public, les Archives départementales s’associent à la grande collecte des archives du sport lancée au niveau national par le ministère de la Culture en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

L’opération s’adresse aux structures du milieu sportif (fédérations, clubs, entreprises, équipementiers...) et aux particuliers. Si les clubs et fédérations ont déjà été contactés par courrier, un temps fort est organisé à destination des particuliers en septembre. Pratiquants amateurs, supporters, photographes... le Département invite les personnes désirant faire don de leurs archives à venir rencontrer les Archives départementales à l’occasion des journées européennes du patrimoine (16-17 septembre) et lors de la semaine suivante.

AFFICHES, FLYERS, PHOTOS...

Les documents relatifs à la communication autour d’événements (affiches, flyers, publications...), à la vie et au fonctionnement des clubs (comptes rendus de réunion ...), ou des photographies où peuvent être identifiés des personnes, des lieux ou des dates, sont particulièrement intéressants pour illustrer l’importance et la diversité des pratiques sportives. Les publications nationales, les documents de comptabilité et les objets ne sont pas retenus dans le cadre de cette collecte. En fonction des résultats de l’opération, des actions de restitutions (exposition, conférences, des activités pédagogiques...) pourraient être organisées.

Plus de renseignement auprès des Archives départementales de la Drôme :

14, rue de la Manutention 26007 Valence,

www.archives.ladrome.fr. - 04 75 82 44 80 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le Département

Communiqué publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023