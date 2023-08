Aoustock sous le déluge

Le festival a annulé sa soirée du samedi, après avoir dû écourter celle du vendredi.

« On est tous un peu abattu. J’ai du mal à me lever le matin avec le sourire », confesse Frédéric Clérembaux, l’un des responsables du festival de musique Aoustock. C’est qu’après une soirée magique jeudi 24 août avec Djazia Satour, les concerts du vendredi ont été tronqués de moitié et ceux du samedi carrément annulés. Une pluie torrentielle et des grêlons ont frappé le site durant le concert de One Rusty Band, le vendredi 25 août vers 21 heures...

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023