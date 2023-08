Eau potable : Chabrillan raccordé à Divajeu

Divajeu va donner trente mètres cube d’eau par jour à Chabrillan.

Chabrillan manque d’eau potable. Pour pallier cette difficulté d’approvisionnement en eau potable et dans le cadre d’un schéma directeur de solidarité entre les communes, le village perché a été raccordé au réseau de Divajeu. Ce raccordement a été inauguré le 25 août, en présence de Cyrille Vallon, maire de Chabrillan ; René Esteoulle, maire de Divajeu ; Hervé Mariton, maire de Crest ; et les deux conseillers départementaux du canton, Muriel Paret et Daniel Gilles...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023