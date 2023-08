On se moque des fourmis !

Le Crestois a rencontré des difficultés d’acheminement ces dernières semaines.

Chères abonnées, chers abonnés du journal papier, Il s’avère qu’en ces mois d’été, le courrier semble s’égarer ou prendre du bon temps lors de son cheminement pour vous arriver, tout frais, tout paru, le jour espéré (le vendredi). Ne croyez pas que j’ai chanté tout l’été (bien qu’avec cette belle programmation culturelle estivale dans la vallée, j’ai beaucoup dansé). Je vous assure, « foi d’animal, intérêt et principal », que nous allons crier famine chez notre opérateur de services postaux. Et sachez que nous mettons tout en œuvre pour que ces désagréments n’aient plus lieu et que tout rendez-vous soit honoré.

N’hésitez pas à me signaler tout dysfonctionnement ou anomalie concernant la réception de votre journal, par téléphone ou par mail, ce n’est pas parce que la pluie est venue qu’il faut se trouver dépourvu. Et bien, lisons maintenant !

Perrine

Service administration et abonnement

04 75 25 95 04 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023