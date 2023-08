Suze : le chemin de la discorde

Le chemin reliant le village de Suze à Gigors-et-Lozeron a été barré par un éleveur.

Une chose semble claire dans ce dossier complexe : rural ou non, le chemin carrossable qui relie Suze à Gigors-et-Lozeron, en traversant une forêt de pins et de chênes, est aujourd’hui barré par des filets sur une grosse centaine de mètres, du côté du vieux village de Suze. C’est un éleveur de brebis, Jean-Laurent Dorille, qui a posé l’obstacle de façon plus ou moins pérenne depuis la fin de l’année dernière. Et en cette fin de mois d’août, le filet était bel était bien en place et deux caméras de chasse étaient également fixées sur deux arbres.

Face à ce constat, l’Association pour la protection des sites remarquables de Suze (Asprosirs), créée en 2022 pour lutter contre l’installation d’un pylône téléphonique de plus de trente mètres au beau milieu du village et qui revendique aujourd’hui 95 adhérents pour une commune de 240 habitants, avait décidé d’organiser une réunion publique aux Jaux vendredi 25 août, à laquelle 80 personnes ont participé...

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023