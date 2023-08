Des vendanges mi-figue, mi-raisin !

Le coup d’envoi des vendanges donne un premier aperçu du millésime 2023 de nos vins locaux.

Cette année, les vendanges ont officiellement démarré le lundi 28 août et, de plus en plus, les caprices d’un climat changeant viennent ajouter leur grain de sel dans la confection des vins de la vallée. Entre une humidité propice au développement de maladies à laquelle a succédé une sécheresse estivale, dont le début s’est caractérisé par une spectaculaire averse de grêle et qui s’est terminée par dix jours de canicule, la maturation du raisin fut des plus délicates...

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023