La vallée s’acclimate à des étés caniculaires

Il a fait très chaud, jusqu’à 43 degrés à Puy-Saint-Martin, mais aucun incident grave n’est à signaler.

Des records de chaleur ont été battus localement la semaine du 21 août, avec 43 degrés à Puy-Saint-Martin et des nuits à 30 degrés. Mardi 22 août, le département est passé en vigilance rouge canicule et le Plan bleu (qui permet une gestion des risques face à des situations sanitaires) a été déclenché. Au jeudi 24 août, date du bouclage de ce numéro, la crise a été gérée sans incident majeur.

« Ce n’est pas la première fois que ça arrive. On s’est habitué et on sait gérer maintenant », assure Anthony Célérien, le maire de Puy-Saint-Martin. Nous avons adapté les horaires des employés communaux, qui travaillent de 7 à 13 heures et le centre communal d’action sociale est très actif. » Dans le cadre du Plan bleu, des listes de personnes vulnérables ont été créés...

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023