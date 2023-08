Attention à la qualité des eaux de baignade !

Chaleur extrême et faibles débits… Les cours d’eau peuvent être exposés à des pollutions bactériologiques.

Avec la fin des précipitations du mois de juillet et le début des grosses chaleurs, les cours d’eau de la vallée sont mis à rude épreuve et leur débit devient très faible. Pour exemple, le débit moyen journalier de la rivière Drôme, mesuré le mercredi 23 août à Saillans était de 1,4 mètre cube par seconde. « C’est très, très faible », confirme David Arnaud, directeur du Syndicat mixte de la rivière Drôme. « Quand le débit s’abaisse, la capacité de dilution et l’oxygénation du cours d’eau s’affaiblit également. Ce qui peut provoquer des pollutions bactériologiques, explique le technicien...

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023