Donner son sang, c’est sympa et ça ne fait pas mal !

L’Amicale des donneurs de sang organisait une collecte salle Grivel, au CCAS. La prochaine aura lieu le 26 septembre aux Moulinages.

Le vendredi 18 août, la salle Grivel, au Centre communal d’action sociale de la ville, ressemblait à une fourmilière en ébullition. L’Amicale pour le don du sang bénévole de Crest et sa région organisait, avec l’Établissement français du sang, une collecte de sang et de plaquettes. Sur les 82 personnes qui se sont présentées, 72 ont été prélevées, parmi lesquelles douze nouveaux donneurs.

« C’est moins impressionnant que ça en a l’air ! », raconte Duncan Thévenet, 18 ans, qui donnait son sang pour la première fois. Il faut dire que son père, Frankie, 46 ans, donne son sang depuis 28 ans. « C’est la première façon d’aider », estime celui qui, déjà, accompagnait sa mère lorsqu’elle donnait son sang. À côté d’eux, Sylvie Sacilotto, qui donne depuis 30 ans (comme son papa le faisait avant elle), rappelle aux hésitants que la petite piqure est à peine perceptible et que, quand on a pris ses dispositions avant le prélèvement, aucun effet n’est à redouter. Encore faut-il manger normalement avant de venir et, surtout, boire de l’eau.

UN DON POURQUOI ?

Après le prélèvement, l’Amicale prévoit en plus une petite « guinguette », comme l’appelle affectueusement une habituée des collectes. Une table avec sandwiches, sucreries, jus de fruits, et une belle part de convivialité ! Une tablée autour de laquelle on s’aperçoit vite que les donneurs de sang sont, pour la plupart, des habitués qui se connaissent.

D’où l’importance qu’attache l’Amicale aux nouveaux donneurs : « Aujourd’hui, c’est une bonne collecte, vu le contexte général de baisse, relève Georges Daadoun, le président de l’association. Et avec plus de 10% de nouveaux donneurs, on peut considérer que c’est réussi. » À côté de lui, Arthur Pelurson, membre de l’Amicale, acquiesce, lui qui a donné son sang plus de 200 fois. « Ça fait presque 100 litres ! », s’amuse-t-il.

Et l’Amicale de donner rendezvous aux donneurs, habitués et nouveaux, pour la prochaine collecte, le mardi 26 septembre, à la salle des Moulinages, entre 8 et 14 heures. La collecte se fera en partenariat avec le Lions club Vallée de la Drôme.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023