Match bouillant entre St-Vallier et Andrézieux

À Crest, les basketteurs de Nationale 1 se sont affrontés dans une chaleur d’enfer.

C’était un match de gala prévu de longue date entre deux équipes de basket de troisième division (Nationale 1), Saint-Vallier et Andrézieux-Bouthéon (42), qui a failli ne pas avoir lieu. En pleine canicule et à quelques minutes du coup de sifflet, le mardi 22 août, le thermomètre frôle encore les 38 degrés et le gymnase Soubeyran est surchauffé, bien aidé par une foule d’environ 450 personnes. Longtemps hésitant, le staff médical de l’équipe d’Andrézieux a finalement donné son feu vert à la mi-journée, après la décision de décaler l’horaire de la rencontre de 19 à 20 heures...

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023