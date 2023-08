« Léo », maître verrier, s’expose à la Chapelle des Cordeliers

Une exposition à découvrir jusqu’au 20 août.

« Léo » vient des Alpes Maritimes pour nous présenter ses oeuvres de verre aux reflets multicolores. À la Chapelle des Cordeliers entièrement restaurée, les oeuvres de ce maître verrier reflètent la lumière du ciel au-dessus de Crest. Pour le public qui a le courage de monter les cent trente marches depuis le centre-ville, il faut en rajouter une bonne quarantaine pour atteindre la salle la plus haute et la plus lumineuse du bâtiment. C’est alors qu’apparaissent tous les reflets de la lumière d’été et le miroitement des oeuvres sur le sol et les murs...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 août 2023