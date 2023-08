Derniers concerts du Festival de Musique Sacrée !

Voyage sur un air de Flûte de Pan et choeurs de près de 100 choristes pour terminer ce festival en beauté.

Le Festival avait prévu de mettre l’orgue en valeur pour cette édition, et ce fut le cas ce dimanche avec Chantal de Zeeuw à l’orgue, accompagnée à la trompette par Philippe Nava et Anthony Abel. Un programme varié, alternant les morceaux « orgue et trompettes » avec les oeuvres pour orgue seul a passionné un public nombreux, bien installé autour du choeur.

Le Festival de Musique Sacrée termine la saison 2023 en beauté avec deux vendredis de concert toujours à l’église Saint-Sauveur !

Le vendredi 11 août à 21h, Georges Schmitt et Francis Roudier nous proposent un « Voyage sur un air de Flûte de Pan » Georges Schmitt, artiste aux multiples talents, est qualifié par ses pairs de « saltimbanque de génie, inclassable dans le monde du spectacle ». Il confectionne ses flûtes de Pan, mais il est surtout mondialement reconnu pour ses talents de musicien et compositeur. Il se produira avec Francis Roudier, organiste et claveciniste, professeur, titulaire des grandes orgues de l’église Sainte Jeanne d’Arc de Versailles, dans un programme très varié depuis Bach, Mozart, mais aussi Piazzolla et des musiques de film.

Le vendredi 18 août à 19h (attention !) le Festival clôture la saison avec Monique Cieren, bien connue dans le cadre du Festival. Elle dirige Catherine Bernardini, soprano lyrique, originaire du Diois, deux choeurs de près de 100 choristes - Musique et Chant d’été et Die Cantat- un orchestre à cordes et deux trompettes emmenés par Jean-Michel Denis. Au programme, des airs de Monteverdi, Vivaldi, Monfredi et trois oeuvres de Mozart – Misecordias, Regina Coeli et Te Deum. Belle conclusion pour le 33e Festival de Musique Sacrée !

Gisèle Cellier

Réservations : 06 70 20 44 74

Article publié dans Le Crestois du 11 août 2023