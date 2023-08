Les agriculteurs du réseau Crest-Sud appelés à limiter leur prélèvement en eau

Le débit de la rivière Drôme a baissé, entraînant la mise en place du niveau de restriction 1 auprès des agriculteurs.

Le 7 août, les agriculteurs rattachés au réseau d’irrigation Crest-Sud ont reçu un courrier de la Direction des exploitations de la régie du Syndicat d’irrigation drômois (SID) : « Les conditions hydrologiques de la rivière Drôme (débit inférieur à 2.2 m3/s au seuil SMARD) nous obligent à réduire très fortement notre prélèvement d’eau dans la rivière, voire peut-être de l’arrêter dans les prochains jours. Nous vous demandons donc de bien vouloir mettre en place, dès demain, le niveau 1 de restriction », pouvait-on lire.

En temps normal, les agriculteurs sont libres de puiser dans les rivières comme ils le souhaitent. Certains exploitants complètent les apports en eau du réseau Crest-Sud avec des systèmes indépendants d’alimentation. Ce qui change avec la mise en place des niveaux de restrictions sont les contraintes imposées. Le niveau de restriction 1 établit par le SID donne trois règles : respecter un débit instantané maximum sur chaque exploitation, respecter un débit moyen sur une semaine, et enfin un volume consommé sur une semaine.

« Globalement, les agriculteurs ont déjà adapté leur utilisation de l’eau pour les cultures d’été. Mais quand le niveau de la rivière ne fait que baisser, des restrictions sont mises en place au niveau des prélèvements en eau, et impose donc des tours d’eau », explique Ludwig Blanc élu à la mairie de Chabrillan et agriculteur. Les tours d’eau sont des plannings établis qui organisent le pompage de la rivière et ainsi l’irrigation des cultures. Un volume d’eau est à se partager avec des « tours », indiquant par exemple à tel exploitant d’irriguer du mardi au vendredi. L’irrigation est encore autorisée de jour comme de nuit, mais cela dépend des exploitations.

Les niveaux de restrictions peuvent encore évoluer. Pour rappel, et contrairement à ce que nous écrivions dans notre édition du 4 août, le bassin de la rivière Drôme est toujours en « alerte sécheresse », et non en « alerte renforcée ». Deux niveaux d’alerte qui impliquent les mêmes restrictions d’usage de l’eau. La rédaction du Crestois présente ses excuses pour cet impair.

Ana Rougier

Article publié dans Le Crestois du 11 août 2023