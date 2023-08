Après la grêle, la députée à la rencontre de Saillansons désemparés

Après le choc, l’heure est à la gestion des sinistres et des inquiétudes subsistent sur les montants d’indemnisation

Saillans, jeudi 27 juillet, J+15. Quinze jours plus tôt, des grêlons, gros comme des balles de tennis ou des boules de pétanque selon les témoignages, tombaient sur la tête des Saillansons (et d’autres localités de la vallée, comme à Aouste-sur-Sye ou Mirabel-et-Blacons). Résultat : d’importants dégâts matériels avec de nombreuses toitures éventrées, laissant la pluie s’infiltrer dans les habitations, des pare-brise de voitures explosés… Après la sidération d’un évènement climatique « jamais vu », comme le répète en cette fin d’après-midi, Lucette, 88 ans, rue Raoul Lambert, l’heure est à « la reconstruction » et à la gestion des sinistres. Et donc des dossiers d’indemnisation, des visites d’experts, etc.

Pour prendre le pouls de la situation, la députée écologiste de la troisième circonscription de la Drôme, Marie Pochon, a décidé d’aller à la rencontre des Saillansons pour « échanger avec les citoyens ». Ce jeudi 27 juillet, elle est accompagnée par…

Article publié dans le Crestois du 4 août 2023