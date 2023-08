Le Crest jazz en image

Au coeur de l’été, c’est l’évènement incontournable de la vallée de la Drôme

Ahh, qu’il est bon de flâner dans les ruelles crestoises en ce début du mois d’août ! Une atmosphère unique, qui doit beaucoup au Crest jazz.

Festival incontournable de l’été, il se décline cette année sous sa 47e édition ! Les boeufs improvisés au coin des rues, la scène installée place de l’Église pour accueillir les participants au concours, les concerts des stagiaires de l’École de la Voix de Loïs Le Van à Archijeux, les conférences érudites données par Nicolas Beniès (cette année sur les clubs de jazz mythiques de New York)… Bref, tout le « off » du festival, qui ravit habitués comme vacanciers.

Et puis bien sûr, il y a le « dur », les concerts du soir sur l’esplanade Soubeyran. La première soirée, dimanche 30 juillet, gratuite (enfin, à prix libre) comme à l’accoutumée, a d’abord accueilli le trio de Noé Clerc, accordéoniste qui en a surpris plus d’un, avant de laisser la place à la gagnante du concours 2022, Elliavir. Le lendemain, la scène du Crest jazz était dédiée au saxophoniste Thomas de Pourquery. Le chanteur Loïs Le Van, qui a arrangé plusieurs morceaux de son répertoire, a animé pendant une semaine un stage de création avec une dizaine de stagiaires, qui ont donc chanté ses compositions en première partie avant que le maestro ne prenne le relais pour un jazz pop un peu psychédélique, entremêlé d’envolées lyriques impressionnantes.

« UN MOMENT PRÉCIEUX »

Mardi 1er août, les organisateurs ont souhaité attirer la jeunesse avec une soirée dansante. Le groove de Daïda a laissé place au groupe Kutu et sa transe incandescente, menée par la chanteuse éthiopienne Hewan Gebrewold. Un « after », comme il en était organisé il y a plusieurs années, a fini de faire danser les gens auprès du bar avec un groupe de reprise bien pêchu. À répéter ! Enfin, mercredi 2 août s’est déroulée la soirée plus classique, réservée aux aficionados du jazz avec trois formations, dont le mythique groupe formé en 1984, Sixun. Une averse en début de soirée a provoqué l’arrêt du premier concert, mais heureusement, cela n’a pas duré. Alain Bellon, coprésident du Crest jazz, a passé « de très belles soirées musicales », mais lui comme le reste de l’organisation déplore une affluence un peu en deçà de leurs espérances : environ 500 personnes contre 600 espérées.

Mais le Crest jazz, c’est avant tout des souvenirs et des retrouvailles, des histoires. Comme celle d’Aurelia O’Leary, chanteuse gagnante du concours du Crest jazz vocal en 1995. Ce qui lui a donné la possibilité de rencontrer de grands musiciens comme Louis Winsberg, de Sixun, puis de faire décoller sa carrière au Québec avec deux albums édités chez Artic records. C’est la première fois qu’elle revient au Crest jazz cette année. Elle a passé « un moment précieux, avec beaucoup d’humanité, de bienveillance ». Et bien cela continue jusqu’au samedi 5 août, avec la tête d’affiche : le pianiste André Manoukian.

Clément Chassot

Article publié dans le Crestois du 4 août 2023