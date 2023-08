Quand le vin de Savoie s’invite à Crest

Une « masterclass » autour des vins savoyards a été organisée par la Société des amis du vieux Crest.

Samedi 29 juillet, à la Chapelle des Cordeliers, les tables sont blanches, les verre immaculés et le public impatient de déguster ces vins venus des coteaux savoyards. Mais avant de faire frétiller leurs papilles, les dégustateurs amateurs ont écouté avec attention la petite conférence donnée par Mathieu Lidin, sommelier indépendant et petit-fils de Renée Lidin, la présidente de la Société des amis du vieux Crest, qui a organisé cette dégustation. Avec une question : « Les vins de Savoie peuvent-ils être de grands vins de gastronomie ? ». Pas de suspense, la réponse est, oui !

« Je souhaite rendre les vins accessibles en utilisant des mots simples et sortir des termes techniques », explique le jeune sommelier. Et pour mieux découvrir les sept vins présentés cet après-midi, chaque vin était accompagné d’un fromage différent et affiné avec soin. De la qualité, rien que de la qualité ! Pour sa cinquième « masterclass », Mathieu Lidin est allé chercher tous ses bons produits chez des commerçants locaux ou presque : La Cave du Bourg à Crest, Rhône Magnum (élu meilleur caviste de France) à Pont-de-l’Isère et Morbleu à Crest pour le fromage.

Ce moment gastronomique a été l’occasion de découvrir les différents cépages savoyards dont la fameuse altesse, le minéral et floral jacquère, la tannique mondeuse ou le typique persan. La dégustation s’est ouverte avec trois blancs. Le premier du domaine Berlioz en AOC Chignin, la cuvée Jaja, produit en biodynamie par Christine et Gilles Berlioz, suivi de la cuvée Chez les Béroux, du domaine Jean-François Quénard, un roussanne sans sulfite ajouté, en bio lui aussi, pour finir sur le domaine conventionnel Fabien Trosset et sa cuvée La Dérive, 100% altesse (ou Roussette en nom local).

Ce même domaine a entamé la valse des rouges avec sa cuvée Avalanche, en 100% mondeuse, puis cela a été le tour des Mangeux d’pierre (Emma et Michaël sont d’anciens Crestois, expatriés dans le Bugey) avec leur cuvée délicieusement épicée Sarabande, un 100% pinot noir, pour se conclure avec le domaine Finot, lui aussi en biodynamie et son 100% persan. Mais cette fête des papilles ne pouvait se terminer sans un crémant de Savoie et c’est celui du domaine Quénard qui a été présenté, le Entre-amis. Tous ces délices étaient buvables et mangeables pour 25 euros et les bénéfices de cette soirée iront au financement de la restauration de la chapelle des Cordeliers. Alors boire du bon vin, sans en abuser, pour aider les monuments historiques, quelle belle idée !

Laure-Meriem Rouvier

{else}...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

{/rsmembership}

Article publié dans le Crestois du 4 août 2023