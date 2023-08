Nouvelle vie pour le Café de Paris

Cette institution crestoise a rouvert le samedi 29 juillet

« Une limonade et un diabolo banane ! ». Derrière le comptoir, Enzo Catalano, nouveau gérant du Café de Paris, s’affaire : la terrasse de la place de l’Église est pleine. En travaux depuis le rachat, il y a un peu plus de six mois, le Café de Paris, véritable institution crestoise puisque fondé au 19e siècle, a rouvert ses portes le samedi 29 juillet...

Article publié dans le Crestois du 4 août 2023