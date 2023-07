Festival Crest jazz : un métissage réussi

Pour son cru 2023 qui démarre le 30 août, le festival crestois s’est ouvert à la diversité et se tourne vers l’avenir.



Jean Cazenave et Alain Bellon, coprésidents du Crest jazz, tout sourires

Le festival Crest jazz,qui se tient cette année du 30 juillet au 5 août, est une institution dans la cité des Arnaud. Il a toujours su s’adapter à son époque et être au plus proche de son public. Afin de raconter cette épopée musicale, vieille de cinquante-deux ans, Alain Bellon, coprésident chargé de la programmation et des relations publiques, et Jean Cazenave, autre coprésident chargé de la programmation et de l’École de la voix, se sont attablés sur une terrasse de la ville.

Avec énergie, volonté, mais aussi quelques regrets, ils ont répondu aux questions du Crestois...

Article publié dans Le Crestois du 28 juillet 2023