Une exposition pour s’interroger sur les frontières

Installée par le comité de jumelage, elle est visible jusque début septembre.

Depuis le mois de mai, une dizaine de photographies grand format sont exposées sur les grilles du Cours de Verdun, face au kiosque. Une exposition créée par le comité de jumelage suite à un grand concours lancé en mai 2022 par la ville jumelle de Medvode, en Slovénie, auprès de photographes professionnels et amateurs. Un concours, dont le thème était «Frontières et stéréotypes », repris à Crest et dans deux autres villes jumelles : Ponte San Nicolo (Italie) et Nidda (Allemagne)...

Article publié dans Le Crestois du 28 juillet 2023