Concours de vitrines zébrées

Des commerçants se sont mis aux tons du Crest Jazz.

Comme chaque année, des commerçants de la ville de Crest ont joué le jeu de la plus belle vitrine aux couleurs du festival Crest jazz. Ce sont 21 vitrines qui ont été décorées en violet et jaune (les couleurs de l'année) et avec les fameuses rayures du zèbre.

Pour départager ces audacieux commerçants, un jury composé de quatre personnes, Yanick Le Meur, Fanny Mahamat et Mélanie Hamoir, bénévoles au festival et une journaliste du Crestois, ont déambulé dans le centre-ville et sur la rive-gauche, vendredi 21 juillet. Elles et il ont pu ainsi décerner les différents prix : celui du jury pour Dégaine ta frip', rue Archinard, celui du plus artistique pour les Jolies-Choses, rue de la République et Dromolib, rue Archinard et celui du meilleur contexte de l'affiche pour Sacs et Merveilles, rue Maurice Long et Crest optique, quai Maurice Faure.

Chacun des participants a reçu une place de concert et les gagnants, des pass pour le festival. Dans tous les cas, les joueurs ont tous fait preuve de créativité, qu'ils en soient remercié !

Laure-Meriem Rouvier

Atol Opticien

Atout Charme



Crest Optique



Dégaine ta frip'



Dromolib

La Fabrique artisanale



Façon Chocolat



La poterie du Donjon



Les Jolies choses

Passion musique



Tabac Presse du Champ de Mars

Sacs et merveilles

Article publié dans Le Crestois du 28 juillet 2023