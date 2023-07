Jusqu’à Sète à vélo !

Neuf jeunes de la MJC Nini Chaize ont pédalé pendant cinq jours.

MJCyclo, c’est le projet de neuf jeunes âgé.e.s de 12 et 13 ans de rejoindre la mer à vélo ! Accompagné par le secteur jeunes de la MJC centre social Nini Chaize d’Aouste-sur-Sye, le groupe a préparé pendant plusieurs mois le voyage en prenant ensemble des décisions (itinéraire, nombre de kilomètres, choix des campings, préparation du budget...).

Les jeunes ont participé au jury Innov’Jeunes de la Caisse d’allocations familiales, ce qui leur a permis de récolter 2000 euros pour financer une partie de leur séjour. Ils ont également tenu des buvettes sur différents événements organisés à la MJC pour alimenter la cagnotte du voyage!

Le groupe, accompagné de quatre animateurs et animatrices, est parti de la gare de Crest samedi 8 juillet pour prendre le train jusqu’à Beaucaire, ville de départ pour rallier Sète à vélo. Ce furent cinq jours intenses de soleil, chaleur, pédalage, rires et bonne humeur, montage et démontage de camp, baignades, karaoké, énigmes, cuisine, plage, glaces, visite de Sète, promenade en bateau... Des super souvenirs qui donnent envie de repartir!!

Une restitution de ce projet sera proposée par les jeunes à la rentrée, pour donner envie à d’autres jeunes de réaliser leurs propres envies !

La MJC Nini-Chaize

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023