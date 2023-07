Renaissance du centre équestre

Le club hippique a trouvé un repreneur.



Le dernier concours de saut d’obstacles s’était déroulé dans l’émotion, du 18 au 21 mai derniers

Michaël Mesas-Ruiz est le nom du repreneur du centre équestre de Crest. Après la crainte du fermeture définitive, le conseil communautaire de la communauté de communes de Crest et du Pays de Saillans (3CPS) du 29 juin dernier a délibéré en faveur de ce cavalier venu de l’Alpe d’Huez.

Il reprendra les quatre années restantes du bail emphytéotique, signé le 6 novembre 1997 entre la commune de Crest et Daniel Desmeure, qui lui même l’avait cédé à Nicolas Jullien, le 4 janvier 2008.

Quant à Michaël Mesas-Ruiz, il est le dirigeant de la société JD2M qui possède le centre équestre Second souffle et les écuries Mesas à Huez, en Isère. Donc, dès la rentrée 2023, les bottes et les bombes pourront être remises, et les passionnés des chevaux pourront reprendre le chemin de l’école... hippique.

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023