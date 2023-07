Il n’y aura pas d’EPR 2 au Tricastin

Communiqué de la présidente les Républicains du Département, Marie-Pierre Mouton.

Le Président de la République a annoncé ce mercredi le 3eme site d’implantation des deux prochains EPR 2 programmés dans le cadre de la relance de la filière nucléaire française, pour lequel le Tricastin était en concurrence avec le Bugey dans l’Ain. Malgré la qualité de la candidature tricastine, le site drômois n’a pas été retenu.

Pour la présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton, « les signes avant-coureur de ces dernières semaines ont fait place aux annonces plus officielles : le choix du troisième site d’implantation (après Gravelines et Penly) des deux EPR 2 se confirme sur le site du Bugey dans l’Ain plutôt qu au Tricastin dans la Drôme.

Bien sûr, côté Tricastin, c’est une très grande déception et au-delà de ce seul territoire qui porte une grand part de l’histoire du nucléaire et un savoir-faire reconnu, c’est tout un bassin de vie étendu à quatre départements et trois régions qui est extrêmement déçu. Côté mobilisation , nous avions beaucoup travaillé et mis toutes les chances de notre côté en obtenant un large consensus transpartisan des élus (parlementaires, présidents et conseillers régionaux, départementaux, maires...), des acteurs économiques et des habitants.

Sans doute le dossier technique porté par le Bugey avait une petite longueur d’avance pour emporter la décision. La candidature Tricastin reste cependant dans la course pour construire l’avenir de cette énergie décarbonnée dont notre pays a grandement besoin pour garder sa souveraineté. Je reste confiante en appelant de mes voeux des décisions rapides pour continuer à doter la France et Tricastin de nouveaux réacteurs. Le site du Tricastin présente de nombreux atouts, dont une réserve foncière disponible, la présence d’une digue aux normes post Fukushima, une situation géographique assurant l’équilibre du réseau électrique en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, et la présence de nombreux acteurs du nucléaire dans un rayon proche.

L’acceptabilité d’un tel équipement, très nettement supérieure dans notre région que dans d’autres, constitue également un atout considérable. Le Tricastin reste un site industriel d’excellence en matière nucléaire. Nous nous tenons prêts à accueillir les prochains EPR de nouvelle génération qui seront nécessairement programmés très rapidement pour répondre aux enjeux énergétiques de la France. »

Le Département

Communiqué publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023