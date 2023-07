Vers une transformation du tourisme local ?

Les professionnels du tourisme s’adaptent à de nouveaux choix de vacances : réservations à la dernière minute et séjours plus courts.

L’été est bien installé dans la vallée. De quoi ravir hébergeurs (gîtes, hôtels, auberges) et professionnels du tourisme (campings et loueurs de canoë) dont l’activité repose en grande partie sur cette période. Malgré l’eau amenée par les orages printaniers, le niveau de la rivière commence à réduire. « Les nappes phréatiques ne sont pas assez remplies, assure François Brocard maire de Saillans et vice-président de la 3CPS. Cependant, la situation est meilleure que l’année dernière et le mois de mai a été plutôt bon : les températures étaient idéales et les gens avaient besoin de sortir avec la fin de l’hiver. »

L’INFLATION EN CAUSE

Au regard des températures élevées, les réservations pour l’été sont fluctuantes...

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023