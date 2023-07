Un nouveau poste pour la police municipale

Les neuf agents ont quitté leur petit local de l’hôtel de ville pour rejoindre le bâtiment Bovet, au Joubernon.

C’est une nouvelle étape dans la longue existence du bâtiment Bovet, situé juste en face du monument aux morts du cours Joubernon. Le vendredi 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale, le nouveau poste de la police municipale de Crest y a été inauguré devant un important parterre d’invités. Il y avait bien sûr le maire, Hervé Mariton (LR), et son adjointe déléguée à la sécurité, Audrey Corneille. Mais aussi de nombreux conseillers municipaux et d’anciens élus de la Ville, dont Gisèle Cellier et Yvan Lombard, qui furent, lors de précédents mandats, adjoints délégués à la sécurité...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023