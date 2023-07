La fête nationale a, comme à l’accoutumée, était l’occasion de cérémonie officielle et d’une soirée festive sur le Champ-de-Mars.

Avant la fête et le grand bal des pompiers, la journée du vendredi 14 juillet a commencé de manière solennelle. D’abord au cimetière, avec le traditionnel fleurissement des tombes des anciens maires enterrés à Crest. Le maire actuel, Hervé Mariton, ainsi que plusieurs de ses adjoints, dont la première, Stéphanie karcher, deux élus de l’opposition (Catherine Panne et Athénaïs Kouidri) et deux représentants du conseil municipal des jeunes, ont fait le tour du cimetière pour leur rendre hommage en déposant des gerbes de fleurs sur leur sépulture...

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023