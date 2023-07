La mairie fait le bilan, calmement

Un bilan public de mi-mandat s’est tenu salle Coloriage. L’occasion pour l’équipe majoritaire de recenser les travaux accomplis en trois ans.

Maire de Crest depuis 1995, Hervé Mariton a d’emblée tenu à déclarer que cette réunion publique était une première. La mairie organisait en effet, le mardi 27 juin, salle Coloriage, un « bilan de mi-mandat », avec plusieurs conseillers municipaux à la tribune. En un peu plus de deux heures, tous les projets réalisés et à venir ont été balayés, avant de laisser la parole à un public venu nombreux : environ 120 personnes. « Avec un fil directeur, a précisé le maire, la non-augmentation de la fiscalité et le développement durable. »

Impossible ici de lister les nombreuses réalisations de la mairie depuis 2020, mais voici les plus emblématiques. D’abord la passerelle du pont Mistral bien sûr, inaugurée en juillet 2022 avec trois ans de retard...

Article publié dans Le Crestois du 14 juillet 2023