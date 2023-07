Lac des Freydières : fin des travaux, retour des baigneurs

Après dix mois de travaux, le lac a presque retrouvé son intégrité.

Il est possible aujourd’hui de marcher sur l’eau au lac des Freydières, plus communément appelé lac de Grâne. Après avoir été rebouché partiellement depuis le mois de septembre, le nouveau lac, moins profond, a été inauguré le vendredi 7 juillet, sous le soleil matinal et le chant des cigales.

C’est à Gérard Crozier, président du SMRD (Syndicat mixte de la rivière Drôme) qu’est revenu l’honneur d’ouvrir le bal des discours...

Article publié dans Le Crestois du 14 juillet 2023