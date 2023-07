Une étude sur le karst de la Gervanne bientôt lancée

Une entente entre la 3CPS, la CCVD et le SMEDG est sur le point d’être constituée.

« Chercher de l’eau est nécessaire pour le développement économique du territoire », introduit Christine Marion, vice-présidente à l’environnement de la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et présidente de la séance du conseil communautaire du 3 juillet 2023. Le même constat est posé par la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), qui tient aussi compte des projections de hausse de population. Cette étude sur le karst de la Gervanne sera menée dans le cadre du Scot (Schéma de cohérence territorial) et sera réalisée par le Syndicat mixte des eaux Drôme Gervanne (SMEDG).

Pour la coordonner, une entente va être créée le 20 juillet entre ces trois structures...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 14 juillet 2023