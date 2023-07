Le jeu-concours des Amis du Crestois

L'association lance un jeu-concours photo, avec des cadeaux à la clé !

Pour fêter le retour de notre journal préféré et soutenir la campagne d’abonnement lancée par Le Crestois, les Amis du Crestois lancent un jeu-concours photo.

Pour participer, c’est simple, envoyez-nous en message via notre page Facebook une photo avec un titre sur le thème « Le retour du Crestois », et nous les publierons sur notre page avec votre prénom. Vous avez jusqu’au 31 août 2023.

Chaque photo se verra attribuer une note en fonction de ses réactions :

2 points pour chaque « J’adore » et « Wouah »

1 point pour chaque « J’aime »

-1 point pour « Triste »

-2 points pour « En colère »

La personne ayant la note la plus élevée gagnera un abonnement au journal papier d’un an au Crestois, le second un abonnement numérique complet de 6 mois et le troisième un abonnement numérique allégé de 3 mois.

Alors à vos photos !

Les Amis du Crestois

Article publié le jeudi 6 juillet 2023.

En illustration, "le Crestois sauvé des eaux revient", par Chantal.