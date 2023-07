Le Crestois est de retour !

Le journal revient dans les kiosques et dans vos boîtes aux lettres le 13 juillet

Après un mois d’interruption, votre hebdomadaire favori est de retour ! La première édition du Crestois nouvelle formule revient dès ce jeudi 13 juillet chez vos marchands de journaux, dans vos boîtes aux lettres et sur le site Internet le-crestois.fr ! On espère que cette nouvelle mouture vous plaira. De dimensions un peu plus petites et imprimé sur un papier un peu plus fin, Le Crestois change d’aspect, mais l’esprit reste le même : de l’information locale et de qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Pendant ce mois d’interruption, l’équipe de la Scop Le Crestois n’a pas chômé. Après un apéritif de lancement organisé par l’association des Amis du Crestois devant le journal, square de la Résistance, il a fallu déménager la rédaction depuis le premier étage du 52 rue Sadi Carnot jusqu’au rez-de-chaussée, au numéro 48. Nous avons ensuite pu réinstaller nos postes de travail, le réseau informatique, les lignes téléphoniques (enfin presque), et ce n’était pas une mince affaire…. Profitons-en pour remercier Flo, Gérald et Faustin qui nous ont prodigué leurs conseils avisés !

Le vendredi 30 juin, nous avons rendu visite à notre nouvel imprimeur, la Société marseillaise de presse (SMP), une Scop, elle aussi, basée à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c’est un peu loin, Vitrolles, mais nous n’avons malheureusement pas trouvé d’imprimeur disposant de rotatives en couleur plus près de chez nous, ce qui nous était indispensable pour assurer l’équilibre économique du journal (jusqu’à présent, nous imprimions le journal feuille par feuille, ce sera désormais sur des rouleaux de papier, ce qui est moins onéreux et plus rapide). Et si l’équipe de la Scop SMP a su nous convaincre, c’est aussi parce que nous partageons avec elle les valeurs des sociétés coopératives : à Vitrolles, ce sont, comme au Crestois, les salariés qui, collectivement, élaborent la stratégie de l’entreprise, organisent leur travail et prennent soin de leur outil de production.

Jeudi dernier, enfin, nous nous sommes rendu chez Valence Presse, une société dont le métier est de distribuer la presse locale, nationale et internationale en Drôme et en Ardèche. Vingt-quatre salariés qui s’y démènent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que vous puissiez trouver, tous les matins, vos titres favoris chez vos marchands de journaux. Valence Presse est une entreprise familiale avec laquelle Le Crestois travaille depuis de nombreuses années, et que l’équipe de la Scop était heureuse de rencontrer. Cela nous a permis d’accorder nos violons afin de garantir l’acheminement de notre premier numéro - puis des suivants - chez vos marchands de journaux.



L'atelier de Valence Presse avant réception des journaux...

Au-delà de ces aspects techniques, nous nous sommes aussi mis en ordre de marche au niveau administratif : obtention d'un numéro de Kbis (une gageure !), mise en place des contrats de travail, rencontres avec nos prestataires (Propublic pour les abonnements, Gravir à Crest pour la comptabilité, Cap bureautique pour le copieur, etc.). Côté finances, nous avons pu déposer à la banque les dons et les titres participatifs que vous avez été nombreux à nous envoyer. Côté humain, nous avons organisé fin juin une journée de travail avec l’équipe de la Scop au grand complet, au gîte À pas d’âne, à l’Escoulin. Merci Karine pour l’accueil !

Il ne nous reste maintenant qu’à finir de remplir les pages du journal de la semaine prochaine. On espère que vous serez nombreuses et nombreux à lire ce 6400e numéro du Crestois ! On croise les doigts, tout devrait rouler comme une presse rotative !

En attendant le 13 juillet, adhérez aux Amis du Crestois et participez à leur jeu-concours ! Merci encore à elles et eux !

Et surtout, abonnez-vous !

La Scop Le Crestois

Article publié le jeudi 6 juillet 2023.