Grâne inaugure sa maison d'assistantes maternelles

La Cas'Happy Baby peut accueillir douze enfants simultanément.

C’est un projet au long cours qui a officiellement abouti, le samedi 3 juin à Grâne. Depuis l’obtention d’un permis de construire en janvier 2019, Sylvie Saussereau, assistante maternelle, s’est démultipliée pour bâtir et ouvrir une Maison d’assistantes maternelles (MAM) tout confort, d’une surface de 100 mètres carrés, avec ses trois chambres, ses deux points d’eau, ses espaces de jeux, sa belle cuisine et sa jolie terrasse, avec vue sur le château de Chabrillan et, au loin, sur les Trois becs...

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023