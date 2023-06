Une "pride" revendicative défile dans les rues de Crest

La marche des fiertés LGBTQI+ a rassemblé un millier de personnes.

Une foule joyeuse et bigarrée s’est rassemblée sur les bords de la Drôme, le samedi 3 juin. En contrebas du quai André Reynier, les organisateurs et organisatrices de la Marche des fiertés LGBTQIA+ (pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexes, asexuels et plus) avaient installé un village éphémère, avec des stands d’associations, de prévention, de soutien, de lecture ou simplement de la petite restauration.

Avant le départ de la marche, des prises de parole ont replacé le défilé crestois dans un contexte à la fois local et national...

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023