Mésanges et chauves-souris sont bénéfiques pour la vigne

Le Syndicat de la Clairette expérimente la lutte biologique.

Eh oui, les oiseaux mangent les insectes et raffolent de ceux qui s’attaquent aux vignes ! Alors, partant de ce constat ancestral, le Syndicat de la Clairette s’est lancé depuis 2020 dans un programme de construction et d’implantation de nichoirs et de haies dans la vallée de la Gervanne.

Jeudi 25 mai, le Syndicat et ses partenaires présentaient à Montclar-sur-Gervanne le bilan d’une expérimentation présentée comme une innovation menée par plusieurs vignerons...

Article publié dans Le Crestois du 2 juin 2023