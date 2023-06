Accord de principe pour le rapprochement des deux offices de tourisme

Les deux intercommunalités ont validé la volonté de créer un nouvel Epic touristique commun.

L’idée fait son chemin déjà depuis quelques années : rapprocher les deux offices du tourisme de la basse vallée de la Drôme pour ne faire plus qu’une seule structure, sous la forme d’un Établissement public industriel et commercial (Epic). Même si beaucoup d’activités sont déjà menées conjointement, il existe aujourd’hui l’office de tourisme Coeur de Drôme d’un côté, une association rattachée à la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), et l’office de tourisme Vallée de la Drôme, un Epic qui dépend de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD)

Jeudi 25 et mardi 30 mai, la 3CPS et la CCVD ont respectivement voté - à l’unanimité– une même «délibération de principe sur les modalités de la création d’un Epic aux deux intercommunalités pour la destination touristique vallée de la Drôme»...

Article publié dans Le Crestois du 2 juin 2023