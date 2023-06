L'espace de soins le Losange officiellement inauguré

Seize praticiens libéraux sont regroupés au Pas de Lauzun.

Ça y est ! Le Losange, ce nouvel espace de soins de 300 mètres carrés sorti de terre dans la zone d’activités du Pas de Lauzun, à Aouste-sur-Sye, a officiellement été inauguré le jeudi 25 mai. Une cinquantaine de personnes, dont la première adjointe à la mairie de Crest, Stéphanie Karcher, et l’adjoint délégué à l’urbanisme, à la transition écologique et à la mobilité, Christophe Lemercier, ont pu apprécier la qualité de ses locaux flambant neufs et trinquer aux activités des seize praticiens libéraux qui les occupent.

Orthophoniste, psychomotricienne, ostéopathe, sophrologue, spécialiste du shiatsu, psychologue... La liste est longue. Certains médecins et infirmières de la vallée étaient également présents : « C’était un moment professionnellement très intéressant », assure Sonia Imbert, psychomotricienne et l’une des porteuses de ce projet.

Les soins se font uniquement sur rendez-vous. Si vous êtes intéressés, en attendant la mise en ligne prochaine d’un site web dédié au Losange, vous pouvez contacter Sonia Imbert au 06 28 32 22 34.

C. C.

Article publié dans Le Crestois du 2 juin 2023