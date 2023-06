Médiévales : princesses, chevaliers et death metal

La ville s’est transformée pour cette historique fête en foire médiévale, avec tout son folklore.

« On vient de Mâcon », étaient fiers de signifier Angélique et Laurent, parents de Galaad et Gawen. Tous costumés en chevaliers et princesse ! Pour sa 17e édition, le week-end du 27-28 mai, la Fête médiévale a emporté un public très nombreux, dans un monde souvent fantasmé, celui du Moyen Âge. Plus de nobles que de gueux et de paysans et beaucoup d’heroic fantasy (un sous-genre littéraire)...

Article publié dans Le Crestois du 2 juin 2023