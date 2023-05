Être en paix avec l'eau

Cinquante personnes se sont rassemblées à l'occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix.

Le 16 mai célèbre depuis 2018 la Journée internationale du vivre-ensemble en paix (Jivep). À cette occasion, et cela depuis 2019, des habitants de la vallée se réunissent pour réfléchir ensemble à ce que cette utopie deviennent réalité.

Cette année, la réunion a eu lieu au gîte La Cour de Crest, sur les hauteurs de la commune, et avait comme thème l’eau. Un peu plus de cinquante personnes, majoritairement des citoyens et citoyennes de la vallée (deux tiers de femmes), ont participé à cette soirée de prise de conscience et de connexion à cet élément vital.

De 19 heures à 21h30, mardi 16 mai, se sont succédé des témoignages, des voyages intérieurs, des réflexions, et des questionnements sur le rapport que l’humanité entretient avec l’eau...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023