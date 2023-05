Ancien hôpital de Crest : le collectif Hôp entre dans le jeu

La mairie de Crest souhaite, à partir de 2026, installer un hôtel trois étoiles et trente logements sur les hauteurs de la ville. Un collectif, proche de l'opposition municipale, conteste le projet et réclame plus de concertation.



La mairie souhaite démolir le "bâtiment A"

Un hôtel trois étoiles pourrait voir le jour sur le "bâtiment B"

Le sujet a l’air assez sensible et important pour que le maire (Les Républicains) de Crest Hervé Mariton juge utile de répondre aux questions du Crestois, ce qu’il ne faisait plus depuis de longs mois. « Je n’ai absolument pas envie que de fausses informations sur le sujet circulent et j’ai donc souhaité vous répondre », explique-t-il.

Le sujet en question est l’un des dossiers phares, peut-être le plus important de son cinquième mandat : la reconversion du site de l’ancien hôpital qui, à l’abri de la Tour, surplombe la ville (voir le détail ci-dessous). 24 000 mètres carrés de terrain dont 10 000 répartis sur cinq bâtiments (mais trois gros ensembles), qui appartiennent aujourd’hui à l’hôpital de Crest...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Le projet imaginé par la mairie

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023