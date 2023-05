Réouverture de la piscine intercommunale le 3 juin !

La saison repart avec quelques améliorations.

Mardi 23 mai, un point presse concernant l’ouverture de la piscine intercommunale de Crest a été donné par Denis Benoît, président de la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), Alexis Petroff, responsable du pôle technique et environnement à la 3CPS, et Florian Bobichon, maître-nageur.

L’ouverture du site aura lieu le samedi 3 juin et quelques nouveautés sont à prendre en compte...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023